Жителей района Воронежской области могли лишить тепла из-за 400-тысячной задолженности местного предприятия за газ

Жителям Подгоренского района могли вовремя не включить тепло. Срывом отопительного сезона грозила крупная задолженность местного предприятия за потребленные энергоресурсы. Подгоренский центр коммунальных услуг с апреля 2020 года задолжал по оплате за поставленный газ 400 тысяч рублей.

- С целью предотвращения срыва отопительного сезона и нарушения прав граждан на получение коммунальных услуг прокуратура района потребовала от руководителя предприятия устранить нарушения закона. Задолженность за потребленный газ погашена в полном объеме, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.