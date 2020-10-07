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Общество

Жителей района Воронежской области могли лишить тепла из-за 400-тысячной задолженности местного предприятия за газ

После вмешательства прокуратуры долги заплатили
Ярослав ИВАНОВ
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Жителям Подгоренского района могли вовремя не включить тепло. Срывом отопительного сезона грозила крупная задолженность местного предприятия за потребленные энергоресурсы. Подгоренский центр коммунальных услуг с апреля 2020 года задолжал по оплате за поставленный газ 400 тысяч рублей.

- С целью предотвращения срыва отопительного сезона и нарушения прав граждан на получение коммунальных услуг прокуратура района потребовала от руководителя предприятия устранить нарушения закона. Задолженность за потребленный газ погашена в полном объеме, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.