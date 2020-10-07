Жительница Воронежа потеряла 52 тыс, пытаясь купить пылесос по интернету

За сутки жертвами мошенников стали 12 жителей Воронежской области. Большинство лишились своих сбережений при дистанционном контакте с аферистами.

59-летняя жительница Коминтерновского района лишилась 52 тысяч, пытаясь купить через интернет бытовую технику. На одном из сайтов женщине приглянулся пылесос. В диалоговом окне были обозначены банковские реквизиты, по которым необходимо произвести оплату. Женщина перевела деньги, однако товара так и не получила. Через несколько дней она обнаружила, что сайт заблокирован.

Будьте бдительны, тщательно проверяйте информацию при оплате через интернет.