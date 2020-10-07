185 гектаров в Воронежской области сгорели из-за стрельбы с вертолета

фото с сайта Хоперского заповедника

В администрации Хоперского заповедника провели расследование причин пожара, потушить который удалось только утром 7 октября. По данным экспертов, пожар 30 сентября начался в результате учебных стрельб с вертолёта на авиационном полигоне, примыкающем к территории заповедника. Из-за искры загорелось хвойное насаждение, огонь быстро перекинулся на охраняемую территорию. Этому способствовала сухая и жаркая погода вкупе с порывами ветра до 18 метров в секунду.

- Из-за быстрого распространения огня к тушению было привлечено около 100 человек и авиация, - сообщили в Хоперском заповеднике. - Тушение пожара было осложнено невозможностью использования техники, проливание кромок и минполосы делались вручную.

В заповеднике также отметили, что реальные масштабы ЧП еще требуют уточнения.