Ночью воронежцы тушили лес в Нагорной дубраве

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Во вторник, 6 октября, жители верхних этажей жилого комплекса «Грин парк» заметили огонь среди лесного массива Нагорной дубравы. Зарево разрасталось с каждой минутой, жители комплекса почувствовали сильный запах гари. Очевидцы сообщили о ЧП на пульт оперативного дежурного.

Горожане смогли приблизительно определить место возгорания – в районе дороги на поселок Рыбачий. Там среди лиственного леса есть островок соснового. На место выехали несколько человек-добровольцев. Около двух часов ночи они сообщили, что горела лесная подстилка. Благодаря оперативности, удалось справиться очагом возгорания, не допустив распространения огня на деревья.

- Спасибо всем не равнодушным, автору фото за сопровождение отдельное спасибо, провели расчеты, локализовали все что смогли, на месте работают сотрудники лесоохраны... – сообщил один из пользователей соцсети.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области, пожар ликвидировали на площади 1,2 га лесной подстилки и травы, силами двух отделений спасателей с привлечением лесопатрульного автомобиля управления лесного хозяйства.