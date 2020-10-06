В Центральном и Коминтерновском районах Воронежа продезинфицировали автобусные остановки

Применяемый раствор рекомендован Роспотребнадзором Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

Надземные и подземные пешеходные переходы, остановочные павильоны и парковки, территории перед медицинскими учреждениями и парковые зоны продезинфицировали в Коминтерновском районе Воронежа. Таким образом идет борьба с коронавирусом.

Специальным раствором обработали внутренние и наружные панели, периметр, урны, скамейки, парковую мебель и даже малые архитектурные формы.

- Применяемый раствор, рекомендованный Роспотребнадзором, обладает бактерицидными и спорицидными свойствами. При этом он совершенно безопасен для животных, человека и окружающей среды, не вредит поверхностям, на которые наносится, - сообщают в мэрии.

В Центральном районе города также прошла санитарная обработка остановок. 105 павильонов для пассажиров общественного транспорта ежедневно обрабатывают 5% раствором гипохлорита натрия. Рабочие также распыляют дезраствор на остановки общественного транспорта, близстоящие урны, а также лавочки в общественных местах. На обработку одной остановки в среднем уходит от трёх до пяти минут.

Отметим, что за последние сутки COVID-19 выявили еще у 186 человек.