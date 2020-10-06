Несколько месяцев у жительницы Воронежа из квартиры исчезали ювелирные украшения

50-летняя жительница Ленинского района заметила, что из ее шкатулки стали пропадать ювелирные изделия и деньги. Женщина сама не так часто заглядывала внутрь. Однако с августа по октябрь из ларчика пропало ценностей примерно на 160 тысяч рублей. Такое нельзя было не заметить. Да и кто мог украсть вещи из шкатулки, которая стоит в квартире? Женщине пришлось обратиться в полицию.

В общем-то оперативники быстро вычислили преступника - дочь самой потерпевшей. Она живет вместе с матерью. В отделе полиции 24-летняя девушка призналась, что пока матери не было, она похитила золотые изделия и сдала в ломбард. Забрала и деньги. А все для того, чтобы погасить прежние долги.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». А это до 5 лет тюрьмы. Но дойдет ли дело до суда?