На воронежской трассе 80-летний водитель застрял с пробитым колесом

Попавшего в беду мужчину заметили автоинспекторы Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

5 октября сотрудники воронежского ГИБДД дежурили на дороге Р-194 «Воронеж-Луганск» в Хохольском районе. Примерно в 15.20 экипаж заметил на обочине автомобиль «ВАЗ-21043. Водитель отечественной легковушки опасно припарковался.

Оказалось, что это машина 80-летнего воронежца. По дороге он проколол переднее колесо. Пожилой мужчина смог его даже заменить на запасное, но то оказалось спущено. Автомобильного насоса или компрессора в машине не оказалось.

Пенсионер пытался попросить помощи у проезжающих мимо водителей, однако на него никто не реагировал. Автоинспекторы остановили один из попутных автомобилей и попросили у водителя компрессор. Спущенное колесо удалось накачать . Пенсионер смог продолжить путь.