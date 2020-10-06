Количество призывников в Воронежской области снизится на 10% из-за коронавируса

Фото из архива КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Воронежской области стартовал осенний призыв на военную службу. В ближайшее время военкоматы региона поставят в армию и другие силовые структуры молодых солдат. Однако их будет меньше, чем обычно.

Количество призывников снизилось на 10%. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа 4 октября. Причина кроется в жестких требованиях по недопущению распространения новых вирусных инфекций.

Там уточнили, что всего планируется призвать около 5 тысяч граждан. Они пройдет военную службу по призыву в воинских частях гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии Западного военного округа в Воронежской, Белгородской, Брянской, Смоленской и Московской областях.

В среднем их число снизят на 600 – 2 тысячи человек, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.