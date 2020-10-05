За неделю на воронежских дорогах задержали 780 автомобилей с тонировкой окон

С 28 сентября по 4 октября на дорогах Воронежской области прошли рейды по выявлению тонированных автомобилей. Итоги их впечатляют. Госавтоинспекторы составили 961 административных материала за управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена. За использование тонировки наказывается в размере 500 рублей. В ходе рейда инспекторы вынесли 780 требований о снятии затемняющих окна пленок со сроком устранения нарушения 10 дней.

Кроме того, в суд направили 23 материала по статье 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, военнослужащего, сотрудника органов федеральной службы безопасности, сотрудника органов государственной охраны, сотрудника органов», предусматривающей наказание в виде административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.