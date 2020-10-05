Защищавший Воронеж танк вернули после реставрации

Фото предоставлено управой Коминтерновского района

В Воронеже завершилось реставрация тяжелого танка ИС-2, которую провела компания-меценат.

Этот танк в составе 4-ой Гвардейской танковой армии участвовал в обороне Воронежа, дошел до Берлина, а затем стоял перед штабом армии в ГДР. После вывода Советских войск машина вместе с армией прибыла в Воронеж и с 1995 года стояла на пьедестале на улице Генерала Лизюкова. Спустя 9 лет ИС-2 перевезли в микрорайон Подгорное. И не случайно. Село в годы войны семь раз находилось на линии фронта. Сюда легендарный танк вернулся и после реставрации.

Над восстановлением боевой машины трудились несколько бригад, пытаясь точно воссоздать все его детали. Например, до реставрации на левой гусенице отсутствовало одно звено. Ведущее колесо от времени заклинило, и гусеница не двигалась. Мастерам вручную пришлось проворачивать его, а затем приваривать звено. И это при том, что танк весит 46 тонн.

- Наша задача состояла в том, чтобы максимально точно сохранить историческую ценность именно этого танка, до мельчайшей клепки и винтика. Этот проект мы осуществляли с большой любовью к истории нашего города и славному подвигу дедов, в год 75-летия Великой Победы, – отметила заместитель генерального директора по связям с общественностью компании «Стэл-Инвест» Ольга Абакумова.