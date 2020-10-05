В Воронежской области потушили еще один крупный ландшафтный пожар

Утром 5 октября спасатели ликвидировали ландшафтный пожар в Аннинском районе, его площадь составляла 81,5 гектара.

На сегодняшний момент объединенная группировка МЧС в составе 585 человек и 115 единиц техники продолжает тушить еще два крупных пожара, занимающих в общей сложности 335 гектаров. Горит сухая трава и камыш на площади 150 гектаров в Бобровском районе в окрестностях села Пчелиновка.

А также тушат лестную подстилку на площади 185 гектаров в Хоперском заповеднике в районе села Калиново.

С утра возобновила свою работу авиация МЧС России: два самолета Бе-200 в Новохоперском районе и вертолет Ка-32 в Бобровском.