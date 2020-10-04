Воронежцы сообщают о жуткой аварии с погибшим на Московском проспекте

фото из архива.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Жуткая массовая авария произошла вечером 4 октября в Воронеже. Как сообщили очевидцы сразу в нескольких крупных сообществах города, ДТП случилось на Московском проспекте рядом с одноименным торговым центром. По предварительной информации, столкнулись шесть автомобилей. По словам свидетелей аварии, как минимум один человек погиб.
фото с места аварии.
Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.
На фотографиях с места аварии красная смятая иномарка. Ее разрезали спасатели, чтобы достать людей. Еще одна машина врезалась в дерево на обочине, белая Volvo задней частью налетела на другую легковушку.
«КП» уточняет подробности случившегося у правоохранителей.
Обновлено: Полицейские рассказали подробности массовой аварии на Московском проспекте в Воронеже.