Воронежцы сообщают о жуткой аварии с погибшим на Московском проспекте

фото из архива. Фото: Иван МАКЕЕВ

Жуткая массовая авария произошла вечером 4 октября в Воронеже. Как сообщили очевидцы сразу в нескольких крупных сообществах города, ДТП случилось на Московском проспекте рядом с одноименным торговым центром. По предварительной информации, столкнулись шесть автомобилей. По словам свидетелей аварии, как минимум один человек погиб.

фото с места аварии. Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

На фотографиях с места аварии красная смятая иномарка. Ее разрезали спасатели, чтобы достать людей. Еще одна машина врезалась в дерево на обочине, белая Volvo задней частью налетела на другую легковушку.

«КП» уточняет подробности случившегося у правоохранителей.

Обновлено: Полицейские рассказали подробности массовой аварии на Московском проспекте в Воронеже.