Спасателям удалось локализовать два из трех крупных пожаров в Воронежской области

Пожарные пытаются потушить пожары уже несколько суток Фото: из архива «КП»

Вечером воскресенья, 4 октября, спасатели сообщили о том, что смогли остановить распространение огня в двух из трех крупных пожаров на территории Воронежской области. На площади в 150 гектаров локализовали очаг в пойме реки Битюг в Бобровском районе. А в Аннинском районе огонь остановили в пределах распространения на площади в 81,1 гектара. В обоих очагах по-прежнему идет борьба со стихией.

Пока не удается взять под контроли только пожар в Новохоперском районе у села Калиново. Здесь горят трава и лес на площади в 160 гектаров. Ситуацию усложняет отсутствие осадков и ветер. В тушении очагов задействована авиация МЧС России: 2 самолета Бе-200, Ил-76, вертолеты Ми-8 и Ка-32.

Напомним, из-за сложной пожарной обстановки до 23 октября запретили охоту.