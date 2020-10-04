Воронежец лишился оставленных в салоне автомобиля денег

Из салона пропали 10 тысяч рублей Фото: из архива «КП»

33-летний воронежец опрометчиво оставил в салоне своей «Хонды» сумку с деньгами. Машина стояла у частного дома на улице Приморской.

Ночью неизвестный вскрыл отверткой замок двери и украл сумку, в которой находились 10 тысяч рублей.

Оперативники изучили записи камер наружного наблюдения, на которых обнаружили подозреваемого. Им оказался 20-летний воронежец. В отделе полиции задержанный признался в содеянном и рассказал, что потратил похищенную сумму на личные нужды вместе со своими товарищами.

По факту возбудили уголовное дело по статье «кража», предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.