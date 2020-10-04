В Воронежской области из-за пожаров запретили охоту

фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Из-за сложной пожарной обстановки и засухи на территории Воронежской области 2 октября губернатор подписал постановление о запрете любительской и спортивной охоты по 23 октября. Ранее аналогичный документ правительство выпустило 31 августа. Тогда запрет на охоту вводился по 18 сентября.

Если обстановки не изменится, не исключено, что ограничение снова продлят. К сожалению, долгосрочные метеопрогнозы пока не сулят существенных дождей в Воронежской области. А без них угроза пожаров не минует.