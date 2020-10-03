В Воронеже открывается выставка, посвященная Бунину

15 октября в музее имени Крамского открывается выставка, приуроченная к 150-летию со дня рождения Ивана Бунина. Проект «Сквозь бунинское слово» объединил более 100 произведений. Художники из Белгорода, Воронежа, Курска, Липецка, Ельца, Москвы, Орла, Острогожска, Санкт-Петербурга, Тамбова представят скульптурные портреты Ивана Бунина и картины на бунинскую тему - живопись и графику.

- Иван Бунин вошел в русскую литературу как тонкий мастер пейзажа, он создавал живопись посредством слова. Картины природы, которые появляются на страницах произведений Бунина, крайне поэтичны. Наполненные особой гармонией, они передают восхищение автора этой могущественной силой. По этой причине именно пейзажу посвящена значительная часть работ на выставке, - отмечают в музее.

Выставка продлится до 8 ноября.