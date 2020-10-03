Воронежцам показывают воинское снаряжение хазар

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В краеведческом музее открылась новая выставка. «Иду на вы!» рассказывает о событиях эпохи раннего средневековья на территории Подонья. В тот период здесь пересеклись две различные культуры - кочевая и оседлая.

- По территории современной Воронежской области проходила северная граница Хазарского каганата. Яркими памятниками этого средневекового государства являются Маяцкая крепость, Ольшанское городище на реке Тихая Сосна. Рядом с хазарами в ту эпоху проживало славянское племя вятичей. Новая выставка посвящена взаимодействию двух народов, история которого знает, как примеры культурного обмена и бойкой торговли, так и случаи кровавых столкновений, работорговли и взимания дани, - сообщили в музее.

На выставке можно увидеть воинское снаряжение Хазарского каганата и других номадов раннего средневековья, украшения, предметы быта кочевой и оседлой культур.