В Воронеже в аварии с "Лифан солано" погиб мотоциклист

За 2 октября сотрудники ГИБДД зарегистрировали в Воронежской области 114 ДТП, в авариях восемь человек получили травмы и один погиб.

Смертельная авария произошла около 00.43 на улице 60-й Армии. У дома 29а 21-летний водитель «Лифан Солано», следовавший по бульвару Победы со стороны Антова-Овсеенко и поворачивающий в сторону улицы Миронова, не пропустил мотоцикл «Рейсер». После столкновения мотоцикл отлетел на «Ладу Гранта».

26-летний мотоциклист умер на месте аварии, его 21-летняя пассажирка попала в больницу.

, под управлением его местного жителя, который следовал по улице Бульвар Победы от улицы Шишкова в сторону улицы Антонова-Овсеенко. под управлением 25-летнего воронежца, который стоял на запрещающий сигнал светофора со стороны улицы Миронова в сторону улицы Бульвар Победы.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП.