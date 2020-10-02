Спасатели обратились к жителям Воронежской области с экстренным заявлением из-за пожаров

Фото с сайта ГУ МЧС по Воронежской области

Главное управление МЧС по Воронежской области 2 октября обратилось к жителям региона в связи с разгорающимися пожарами. Они рассказали о причинах возгораний и призвали людей создать дежурные группы, особенно в небольших населенных пунктах.

Только за последние два дня – 1 и 2 октября - было установлено два факта неумышленных поджогов. Так, в Верхней Хаве поймали подростков, которые из шалости подожгли траву. А прямо сейчас начался лесной пожар в Аннинском районе. Занялся он от костра, в котором местный житель хотел спалить убранную с огорода ботву.

- Маленький уголек, или, например, горящий окурок, попавший в сухую траву в безветренную погоду, может и не разгореться. А при ветре в 15-18 м/с пожар от него неминуем. А позднее огонь раскидывает на многие гектары. Это реальная бомба замедленного действия, - рассказали в ГУ МЧС по Воронежской области.

Спасатели также призывают сельских жителей, особенно в маленьких населенных пунктах, самоорганизовываться и создавать дежурные группы по 2-3 человека, которые будут патрулировать территорию. Для того, чтобы предотвратить загорания в начальной стадии, нужно сообщать о них на номер телефона 101.

Ловить «дураков со спичками» надо за руку.

- Только так мы сможем избежать крупных пожаров – «ловить» огонь в самом начале, – подчеркнули в региональном МЧС.

Сейчас, помимо Аннинского района, в Воронежской области действуют еще три пожара на площади 356 га.