В Воронежской области ввели особый режим посещения лесов

Фото из архива КП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Воронежской области с 4 октября вводятся ограничения пребывания граждан в лесах, а также въезда в них автомобилей. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Гусев. Продлятся принимаемые меры три недели - по 25 октября.

В этот период леса запрещено посещать всем, кроме тех, кто занят тушением пожаров, следит за противопожарным обустройством или контролирует соблюдение лесного и природоохранного законодательства.

Также в лесные массивы запрещен въезд автомобилей. Исключение составляет пожарная техника и машины, на которых обеспечивают охрану лесов и работу линий электропередач.

Кроме того, на землях лесного фонда и ближе чем за 50 метров от зданий и деревьев запрещено разводить огонь, сжигать мусор, сухую траву, а также проводить все виды пожароопасных работ.

Нельзя использовать тракторы и технику на тепловозной тяге, не оборудованную искрогасителями.

Нарушителей режима будут выявлять мобильные группы, созданные из сотрудников МЧС, полиции и Росгвардии.

Всем руководителям муниципалитетов рекомендовано обновить противопожарные разрывы (минерализованные полосы) шириной не менее 15 метров и скосить траву по границам населенных пунктов, а также провести опашку территорий поселений со стороны лесных угодий на ширину не менее 15 метров.