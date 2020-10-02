В Воронеже на маршруты выйдут удобные для маломобильных граждан автобусы

Фото: перевозчика ООО «АТП-1».

12 автобусов «ПАЗ Вектор Next» поступили в парк воронежского перевозчика ООО «АТП-1». Машины приспособлены для перевозки маломобильных граждан. Они соответствуют требованиям программы «Доступная среда».

Новые «ПАЗы» до 10 октября выйдут на маршруты № 54, №10а и №120. Перевозчик планируется за оставшиеся три месяца 2020 года приобрести еще 15-20 машин.

В этом году перевозчик планировал закупить порядка 100 новых автобусов, но в связи с последствиями пандемии план пришлось сократить до 50-60 машин. Точная сумма потраченная на обновление в этом году не сообщается, но, как заявляют в компании, «это сотни миллионов рублей». С начала 2019 года предприятию удалось обновить подвижной состав на 25%.

- Одной из главных технических особенностей автобусов «ПАЗ» моделей «Вектор Next» является удобная для пассажиров задняя дверь. Через нее свободно можно заносить детскую коляску или коляску для инвалидов. Плюс к этому имеются удобные накопительные площадки. «Вектор Next» - это уже полноценный городской автобус, в отличие от модели «4234», где нет накопительных площадок, высокий пол и другие двери. Поступившие к нам автобусы в этом отношении гораздо удобнее, - комментирует Владимир Георгиевский, исполнительный директор ООО «АТП-1».

Перевозчик продолжает программу обновления систем видеонаблюдения - на нее будет потрачено несколько десятков миллионов рублей.