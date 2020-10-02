В Воронежской области «КамАЗ» насмерть сбил шедшего по обочине мужчину

В Эртильском районе «КамАЗ» сбил шедшего по обочине 38-летнего мужчину. Грузовик с прицепом выехал с проезжей части. Пешеход был спиной к машине и не успел на нее среагировать.

ДТП случилось 1 октября примерно в 14.35 часов на улице Больничная села Большая Добринка. За рулем «КамАЗа» был 39-летний местный житель.

- Пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

В регионе за последние сутки зарегистрировано 125 ДТП, из них в областном центре – 91, на федеральных трассах - 2, в районах области – 32. В 5 ДТП травмы различной степени тяжести получили 7 человек, 2 человека погибло.