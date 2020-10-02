Всего к тушению пожаров привлечено 451 человек и 115 единиц техники Фото: ГУ МЧС по Воронежской области

Пожарным удалось локализовать два из трех наиболее крупных природных пожаров в Воронежской области. Речь идет о ситуации в Лискинском и Павловском районах. В первом случае огонь удалось сдержать на территории 166,5 га, во втором - 100 га.

Напомним, из-за повреждения на линии электропередачи (ЛЭП) случился пожар, который уничтожил около 50 домов в Николаевке Павловского района. Потерявшим кров власти уже пообещали новые дома, выплаты и технику.

В Лискинском районе горит сухая растительность и лесная подстилка - начался пожар 30 сентября.

По состоянию на 7.00 2 октября, как сообщают в пресс-службе регионального МЧС, сложная обстановка сохраняется в этих двух районах. Как и в Новохоперском районе - там огонь еще не удалось локализовать. Он охватил 90 га. Есть угроза для местного заповедника.

- Всего к тушению пожаров привлечено 451 человек и 115 единиц техники, в том числе от МЧС России – 355 человек и 75 машин, - отмечают спасатели.

Проведена дополнительная опашка населенных пунктов в угрожаемой зоне общей протяженность более 30 км. Авиационная группировка: вертолеты МИ-8 и Ка-32, 2 самолеты Бе-200 с ВАП и ИЛ-76 - начали работать сегодня с 8.00.