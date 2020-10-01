Пожары в Воронежской области: в Новохоперском заповеднике на 90 гектарах горит лесная подстилка

фото ГУ МЧС России по Воронежской области

В Воронежской области сохраняется сложная пожароопасная ситуация. 1 октября в 13.00 огнеборцы приняли вызов в Новохоперский заповедник, там загорелась сухая растительность и лесная подстилка. К семи часам вечера огонь распространился на площадь 90 га.

- Тушение осложнено сильным порывистым ветром, недостаточностью пожарного водоснабжения для ликвидации пожаров таких масштабов, а также труднодоступностью места, - сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области.

К вечеру 1 октября межведомственная группировка сил МЧС России тушит в Воронежской области три крупных ландшафтных пожара на общей площади 356,5 га. Авиация сбросила на очаги 537 тонн воды