В Воронеже на месте снесенного хлебозавода появится жилой дом по авторскому эскизу

В Воронеже на месте недавно снесенного здания хлебозавода на улице Кольцовской, 15 может появиться жилой дом, выполненный по эскизному проекту, который станет победителем открытого архитектурного конкурса. Мэрия намерена развивать систему подобных конкурсов, и приглашает к участию экспертного сообщества в повышении уровня комфортности Воронежа. Эти вопросы недавно обсуждались на встрече главы города Вадима Кстенина с помощником губернатора Воронежской области, председателем Окружного Совета Центрального объединения Союза архитекторов России Константином Кузнецовым.

Конкурс на лучший выразительный и функционально эффективный эскизный проект жилого дома на Кольцовской и прилегающей к нему территории проходит с 18 сентября по 18 декабря. Одним из организаторов конкурса выступила воронежская областная организация «Союз архитекторов России».

К участию также приглашаются архитекторы и творческие коллективы, выполняющие работы в сфере архитектурно-строительного проектирования. Регистрация участников проходит до 18 октября на сайте оператора конкурса. Итоги конкурса будут подведены в декабре текущего года.

СПРАВКА:

Улица в Центральном районе Воронежа названа именем А. В. Кольцова в 1892 году, в год 50-летия со дня смерти поэта. На расположенном здесь бульваре находится памятник Алексею Васильевичу, перенесенный с Советской площади. Ранее на месте дома №15 был цех хлебозавода, который закрылся в начале 1990-ых. В этом году собственник принял решение о сносе здания и строительстве нового объекта.