Воронежский предприниматель поставил техникуму старый двигатель для трактора за 500 тыс

Воронежские полицейские выявили мошенничество при поставке оборудования для мастерской местного техникума.

Предприниматель по контракту должен был поставить за 517 тысяч рублей новый двигатель для трактора, изготовленный не ранее 2019 года.

Летом бизнесмен привез в учебное заведение двигатель, предоставив подложную документацию к нему.

- Выяснилось, что представленный экземпляр изготовлен в 2014 году и является бывшим в употреблении. Кроме того, имеются расхождения между сведениями изложенными в паспорте к двигателю и бирках расположенных непосредственно на нем, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

За мошенничество мужчине грозит до шести лет лишения свободы.