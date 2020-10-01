Воронежцев приглашают на «Музыку ночи»

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

1 октября филармония приглашает воронежцев отметить Международный день музыки. Сегодня вечером состоится ежегодный проект «Ночь в филармонии».

Слушателям предлагают окунуться в мистическую атмосферу программы «Музыка ночи», подготовленную силами молодых артистов, в которой меломаны услышат произведения Средневековья и классики, древние напевы кельтов и мелодии из кинофильмов «Амели», «Миссия», «1+1».

В концерте участвуют солистка Академического симфонического оркестра и музыкально-литературного лектория филармонии Евгения Уварова (арфа), Маргарита Глазунова (скрипка), Антон Андреев (виолончель), Виктория Черникова и Артур Гурьев (художественное слово). Прозвучат произведения Людовико Эйнауди, Филиппа Гласса, Эннио Морриконе, Эрика Сати, Антона Батагова, обработки ирландских и шотландских мелодий, фрагменты произведений Уильяма Шекспира, Михаила Булгакова, Антуана де Сент-Экзюпери и других авторов.

Начало в 20.00.