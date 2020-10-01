Воронежец подарил мошенникам 1,7 млн рублей после звонка "из банка"

За 30 сентября жертвами аферистов стали шесть жителей Воронежской области, всех обманули дистанционно - по телефону или интернету. Еще у троих воронежцев увели деньги с банковских карт. В общей сложности потерпевшие лишились более 2,5 миллионов рублей.

30-летний воронежец попался на старую схему "звонок сотрудника службы безопасности банка". Потерпевшему позвонили аж из "самого Центрального банка России". Лже-сотрудник сообщил, что лицевой счет мужчины находится под угрозой взлома, злоумышленники намереваются оформить кредит на его имя. И настоятельно рекомендовал защитить деньги от несанкционированного доступа. Для этого нужно снять средства со всех счетов в финансовых учреждениях и перевести их через терминал на номера якобы безопасных расчетных счетов.

Мужчина выполнил все требования мошенника. Но этим не отделался. Аферист снова позвонил и сообщил, что мошенникам удалось оформить кредит на его имя и для отмены этой операции необходимо выполнить еще ряд действий. Введенный в заблуждение мужчина оформил кредит на свое имя на сумму более миллиона рублей, после чего перевел поступившие кредитные средства на «безопасные расчетные счета». В итоге подарил мошенникам в общей сложности более 1,7 миллиона рублей.

Будьте бдительны, никому не сообщайте трехзначный код с оборотной стороны своей карты, не диктуйте коды из смс. А на звонки "из банка" отвечайте просто: зайду в отделение - разберемся.