Больше 150 тонн воды сбросили на очаги пожаров в Воронежской области

фото пресс-службы ГУ МЧС по Воронежской области

К тушению ландшафтных пожаров в Воронежской области приступили прибывшие из столицы два воздушных судна Бе-200ЧС, два самолета Ил-76 и три вертолета Ка-32. К 10.30 Бе-200-ЧС провел три сброса по 5 тонн каждый, самолёт Ил-76 - один сброс массой 42 тонны. Накануне вертолет Ка-32 произвел 16 сбросов общим весом 80 тонн, а 1 октября еще 4 сброса (20 тонн воды).

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области, леса горят и в соседней Ростовской области, но там работе авиации мешает сильный ветер.

Напомним, в Воронежской области продолжаются сильные пожары в трех районах.