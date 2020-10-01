Из-за масштабных лесных пожаров в Воронежской области вводят режим ЧС

Борьба с огнем продолжается Фото: ГУ МЧС по Воронежской области

Губернатор Александр Гусев вводит режим ЧС на территории Воронежской области. Об этом 1 октября сообщили в пресс-службе регионального правительства. Все из-за пожаров, разбушевавшихся в нескольких районах.

Введение режима ЧС, как сообщили в областном правительстве, позволит ускорить возмещение ущерба пострадавшим — деньги будут более оперативно выделены из бюджета. Режим, скорее всего, будет снят уже в конце этой недели, когда финансирование поступит на места.

Напомним, повреждение на линии электропередачи (ЛЭП), которая проходит через лесные массивы, привело к пожару, который уничтожил около 50 домов в Николаевке Павловского района.

В другом районе Воронежской области лесной пожар перекинулся на дачные дома.