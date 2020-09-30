В Воронеже полицейские спасли пенсионера, пролежавшего в без сознания несколько дней в квартире

Участковые Владимир Боев и Каномат Бостанов Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

69-летний воронежец живет один в многоэтажке по улице Боровская. Несколько дней он не выходил из квартиры и не связывался с близкими. А ведь пожилой мужчина перенес инсульт. Соседи звонили ему по телефону, стучали в дверь, но ответа не было. Вот они и испугались, не случилось бы чего, и 29 сентября вызвали полицию.

Участковые Владимир Боев и Каномат Бостанов приехали по указанному адресу. Квартира пенсионера располагается на втором этаже. Входная дверь была закрыта изнутри. Тогда сотрудники полиции через окно соседней квартиры залезли на козырек балкона. Они заглянули в окно и увидели хозяина квартиры, лежащего на полу в бессознательном состоянии.

- На место происшествия были вызваны сотрудники МЧС, которые помогли участковым попасть в квартиру. Полицейские оказали пенсионеру первую помощь, напоили водой, вызвали бригаду скорой медицинской помощи, после чего передали пожилого мужчину медработникам для госпитализации, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.