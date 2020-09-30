Воронежский музей Есенина поучаствует в юбилейной выставке на родине поэта

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Народный музей Сергея Есенина отправляется в Константиново. Воронежская экспозиция примет участие в большой юбилейной выставке на родине поэта, посвященной его 125-летию.

Экспозиция откроется 3 октября в музее-заповеднике в селе Константиново Рязанской области. Специально к юбилейной дате известные художники из Воронежской области и других регионов написали 30 картин, посвященных жизни и творчеству поэта. В Константиново представят 63 полотна из народного музея Есенина, полное собрание живописи которого насчитывает 173 картины. Воронежские экспонаты пробудут на родине Есенина до февраля 2021 года.

После этого картины покажут воронежцам в музее имени Крамского.