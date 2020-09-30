В Воронеже скончался боровшийся с коронавирусом писатель

Воронежский писатель, руководитель отдела прозы в журнале «Подъем» Виктор Никитин умер ночью 30 сентября. За сутки до смерти Виктор Николаевич опубликовал сообщение, в котором рассказывал о своей болезни коронавирусом.

- История болезни. Моя борьба. Реанимация. Ужасы приходят обыденно. Легкое недомогание, потом кашель. Поднимается температура. Думаешь, что простыл. Терафлю некогда болеть и колдрекс. Это временные средства. А температура растет - 38,6. Парацетамол немного сбрасывает. Как-то совсем уж не по себе. Полностью пропадает аппетит, есть не хочется совсем. Даже у воды появляется неприятный слащавый вкус. Вспотел, холодно, дрожь, жарко. Переодеваюсь. Кашель изматывающий. Домашними средствами справиться не удается. Врач из поликлиники уже был. Теперь скорая. Приезжает разумный парень. Сатурация упала, задыхаюсь. Надо ехать, дома все равно не спасетесь, - написал Виктор Никитин.

После писателя увезли в больницу на компьютерную томографию. Виктор Николаевич сравнил увиденное в медучреждении с местом, где введено военное положение.

- Чтобы не задохнулся, подключают к кислороду. Через три часа попадаем внутрь. Итог КТ - вирусная пневмония. Едем во вторую на Коммунаров. Дело к ночи. Вывозят на каталке. Слабость страшная. Сразу же берутся за дело: уколы, капельница... Рассказывают, что из 800 сданных в диагностическом мазков на ковид, 400 положительных. Зав.отделением уходит домой почти в час ночи. Переводят в реанимацию. Тут неплохо. Интенсивный уход. Ночью из коридора слышится надрывный женский крик - постоянный, в голос, через два с половиной часа он стихает. С кислородной маской дышать значительно легче, но одышка остается. Поднимают обратно в палату. Кажется, стабилизация. Температуры нет, можно и надо есть. Теперь ждать. Данные мазка еще с поликлиники - ковид положительный. Новые результаты в конце недели. Сатурация постепенно приходит в норму. Главное, что ковид меняет сознание, - на этом завершается сообщение Виктора Никитина.