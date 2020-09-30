В Воронежской области опровергли слух о переходе школ на дистанционное обучение

Никаких оснований уводить школьников на дистанционное образование сейчас нет Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

В правительстве Воронежской области опровергли слух о том, что с 1 октября воронежские школы отправятся на дистанционку. Родители в разных регионах заговорили о возможном переходе на удаленный формат работы учебных заведений из-за роста числа заболеваний коронавирусом. Например, в нашем регионе за последние сутки прибавилось 162 пациента с COVID-19.

- Никаких оснований уводить школьников на дистанционное образование сейчас нет. А вот контроль над ситуацией обязан быть ежедневным - чтобы при необходимости реагировать на ситуацию всеми имеющимися у нас возможностями, - отметил 30 сентября губернатор Александр Гусев.

Ранее в мэрии также сообщили, что не планируют переносить школьные каникулы из-за коронавируса. Они продлятся со 2 до 8 ноября.

Хотя отдельным школам, например № 2 имени Н.Д. Рязанцева в Семилуках, все же пришлось уйти на дистанционное обучение. Там массово заболели учителя.