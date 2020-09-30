В Воронеже пропал приехавший на заработки мужчина

Быть может, вы его видели?

Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» просят жителей Воронежской области помочь в поиске Александра Гусева. 33-летний мужчина отправился на заработки в Воронеж из города Эртиль, в котором живет. С 24 июля Александр не выходил на связь ни с родными, ни с друзьями.

Рост мужчина - 173 см. У него худощавое телосложение, темные короткие волосы и карие глаза. Из особых примет можно отметить татуировку на левом плесе.

Если вы обладаете какой-либо информацией о пропавшем, сообщите об этом по номеру горячей линии отряда 8-800-700-54-52. Звонок по России бесплатный.