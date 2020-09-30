Спасатели получили уже 100 вызовов по загоранию сухой травы в Воронежской области

Фото с сайта ГУ МЧС по Воронежской области

Среда, 30 сентября, для сотрудников пожарной охраны и спасательных подразделений продолжает быть напряженным. По состоянию на данный момент по области уже поступило около 100 вызовов о загорании сухой травы.

Самый крупный из них – у хутора Песчаный Ольховатского района. Там, по информации спасателей, горит трава и лесная подстилка на площади 5 га.

Местные жители сообщают, что огонь подбирается к трассе, которая находится возле хутора.

В настоящее время в Ольховатском районе работает группировка сил и средств в количестве 32 человек и 11 единиц техники. Также для тушения пожара привлечен вертолет МИ-8.

Предварительно, погибших и пострадавших нет.

Кроме того, в селе Дальняя Полубянка Острогожского района огонь подобрался к домам. Там горит пал сухой растительности на площади 1 гектар. По предварительным данным, сгорели уже три дома. К счастью, они не жилые, это дачи. Проводится наращивание сил и средств на пожаре. Сейчас там борется с огнем 41 человек и 17 единиц техники.