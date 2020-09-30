Опубликован тизер фильма о лидере воронежской группы «Сектор Газа» Юрии Хое

Кадр из тизера Фото: принтскрин видео.

Вышел в свет тизер фильма о легендарной группе «Сектор Газа» и ее лидере Юрии Клинских (Хое). Документальную картину снимает телеведущий и режиссер Павел Селин, выпускник факультета журналистики ВГУ. По его словам, уже снято более 20 героев не только в России, но и за рубежом. Это музыканты «Сектора газа» разных лет и составов, продюсеры, концертные директора, друзья Хоя, его сослуживцы, люди стоявшие у истоков воронежского рок-клуба, художники и музыкальные критики.

Напомним, ранее был объявлен сбор средств на съемку. Автор обещал всем, кто его поддержит, подробный рассказ о яркой жизни и трагической смерти лидера «Сектора Газа».

- Мы нашли и записали людей из истории Хоя, которые никому и никогда еще не давали интервью. Работаем с уникальным фото и видео-архивом группы. Собираемся сделать больше, чем просто традиционный биографический музыкальный фильм. Это будет симбиоз всех доступных документальных и игровых жанров, в том числе анимация и многое другое, - сообщает Павел Селин.

Сейчас идет работа над написанием авторского и режиссерского сценариев, монтаж, создание анимации, озвучение, цветокоррекция. Вероятно, фильм окажется не только в сети, но и на большом экране в кинотеатрах.

Кстати, недавно воронежская парашютистка совершила прыжок памяти лидера «Сектор газа» с плакатом: «Хой жив!».