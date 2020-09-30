МЧС предупреждает о сильном ветре в Воронежской области 30 сентября и 1 октября

Фото из архива КП Фото: Алексей ФОКИН

Воронежское управление МЧС предупреждает жителей Воронежской области о порывах юго-восточного ветра. Они обрушатся на регион вечером, 30 сентября, с 18.00 и будут продолжаться до 18.00 1 октября.

Местами порывы будут достигать 15-18 метров в секунду.

Спасатели напоминают, что в регионе сейчас установлен 5 класс пожарной опасности.

– Это в комплекте с ветром дает взрывной пожарный эффект. Любая искра за минуты расползается до гектарных пожаров, – предупредили в региональном МЧС.

Спасатели убедительно просят не разводить костров, не проводить работ, связанных с огнем. А жителям сельской местности заготовить средства пожаротушения, шанцевый инструмент и, по возможности, воду в емкостях. А также окосить и окопать дома.