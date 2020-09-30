Авиарейсы из Воронежа в Сочи запустят на всю зиму

Всего 1:50 и уже на курорте Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Самолетом из Воронежа на курорты Краснодарского края теперь можно будет улететь в течение всей предстоящей зимы. Рейсы авиакомпании «Икар», выполняющей полеты под брендом Pegas Fly, будут регулярными. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта имени Петра Первого во вторник, 29 сентября.

Воронежцы смогут улететь в Сочи два раза в неделю – либо в понедельник, либо в пятницу.

По понедельникам вылет из столицы Черноземья на курорт в 22:55. Время в пути составит 1 час 50 минут. Обратно из Сочи в Воронеж самолет запланирован в 20:05.

По пятницам рейс в Сочи будет назначаться в 16:30. В обратном направлении из Сочи в Воронеж будет вылетать в 7:00.

Полетная программа откроется 26 октября и продлится до весны. Ее закрытие планируется только 26 марта. Рейсы будут выполнять на самолетах Embraer-190, рассчитанных на 110 мест.