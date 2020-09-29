В Воронеже мчавшаяся на красный "скорая" с пациентом врезалась в "ВАЗ"

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В Воронеже сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП с участием автомобиля "скорой". Авария произошла 29 сентября около 16.30 на улице Донской.

Автомобиль скорой помощи двигался по ул. 45 Стрелковой дивизии со стороны ул. Антонова-Овсеенко в направлении Московского проспекта.

На регулируемом перекрестке "Скорая", следовавшая с пациентом больницу, с включенными световым и звуковым сигналом, на красный сигнал светофора, столкнулась с автомобилем ВАЗ-2114, который двигался по Донской в направлении проспекта Труда.

В результате ДТП 49-летний водитель ВАЗ получил травмы и попал в больницу.