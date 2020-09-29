Тепло в воронежские больницы и детсады дадут при 12 градусах на улице

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В ближайшее время в соцобъекты Воронежа могут дать тепло. Рекомендации начать отопительный сезон раньше - при достижении среднесуточной температуры в 12 градусов на протяжении пяти дней - дал региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса. Власти решили отойти от привычного норматива - 8 градусного показателя.

- Объекты соцсферы считаются первоочередными и запускаются раньше жилого фонда. Администрация Воронежа, безусловно, выполнит рекомендацию оперативного штаба о более раннем старте периода теплоснабжения для соцобъектов, - отметили в мэрии Воронежа. - В дальнейшем будет рассматриваться подобное решение и для многоквартирных жилых домов с центральным отоплением, для которых период теплоснабжения, согласно постановлению Правительства РФ от 06.05.2011 N 354, должен начинаться при достижении среднесуточной температуры 8 градусов в течении пяти дней.