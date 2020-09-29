В воронежском замке Ольденбургских открылась выставка о лечебнице, созданной принцессой Евгенией

Во дворце Ольденбургских открылась новая выставка. «Лечебница Ее Императорского Высочества. Милосердие сквозь годы и войны» рассказывает об истории больницы в Рамони.

Стационарная лечебница для острых больных на 12 кроватей открылась стараниями Ее Императорского Высочества принцессы Евгении Максимилиановны Ольденбургской в имении «Рамонь»14 сентября 1880 года. Спустя 50 лет в Рамонской районной больнице числилось 70 койко-мест. Сегодня учреждение обслуживает около 32 тысяч человек.

- Выставка рассказывает о людях, чьи судьбы оказались накрепко связаны с историей небольшой сельской больницы, о двух мировых войнах, затронувших ее, - сообщили в дворцовом комплексе Ольденбургских.