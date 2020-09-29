Отдел ЗАГС Левобережного района Воронежа переезжает в другое здание

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

С 6 октября отдел ЗАГС Левобережного района Воронежа будет работать по новому адресу. Отделение переезжает с Ленинского проспекта, 22/1 в помещение на Ленинском проспекте, 154 (остановка «Остужева»).

График работы отдела ЗАГС после переезда изменится: приемные дни - вторник, среда, четверг, пятница с 9.00 до 17.00, в субботу - до 13.00, перерыв с 13.00 до 13.45. Выходными днями останутся воскресенье и понедельник, а неприемным - последний четверг месяца.

Левобережный отдел ЗАГС будет предоставлять все виды услуг, кроме регистрации брака (подать заявление на регистрацию заключения брака можно в любой орган ЗАГС РФ независимо от места проживания).

- Помещение, в котором отдел находится сейчас, не соответствует санитарным нормам и требованиям административного регламента. В новом офисе будет большой зал ожидания для посетителей. Кроме того, увеличится время приема граждан: дополнительными приемными днями в Левобережном отделе ЗАГС станут пятница и суббота. Здесь будет проводиться регистрация всех видов актовых записей, кроме регистрации заключения брака. Все это позволит не только повысить качество предоставляемых госуслуг, но и сократить расходы на содержание и обслуживание помещений, - отметила Марина Севергина, руководитель управления ЗАГС Воронежской области.