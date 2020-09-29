Воронежские пожарные боятся повторения «багрового уик-энда»: опубликована карта пожарной опасности

фото ГУ МЧС России по Воронежской области

Воронежская область вся красная на карте пожароопасности, которую опубликовало региональное управление МЧС. Спасатели говорят прямо, что не исключают возможности повторения пожаров 27 сентября, которые уже назвали «багровым уик-эндом». И призывают жителей региона повременить с разжиганием костров, сжиганием мусора и прочими огневыми работами.

- Прошедший в понедельник с утра дождь не помог: пятый, наивысший, класс пожарной опасности установлен практически на всей территории Воронежской области. Для повторения "багрового уикенда" нужно всего две простые вещи - порывистый ветер и дурак с коробком спичек, - отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области. - 85 процентов воронежских пожаров произошло на землях, которые даром никакому строителю не нужны - новоусманские заливные луга, бобровские болота, и прочее, и прочее. Невозможно за каждым кустом посадить пожарного инспектора, но есть надежда на адекватных людей в каждом уголке области, которые повременят с огневыми работами.

Напомним, в выходные в Воронежской области произошло 178 пожаров, спасатели справились с последним крупным возгоранием в девять часов вечера 28 сентября