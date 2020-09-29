Воронежец напал на прохожего с ножом и отобрал барсетку, а в ней оказалось 500 рублей

Наверное, не стоит носить 500 рублей в барсетке - можно стать жертвой нападения, ведь грабители думают, что в такой сумке носят что-то ценное.

27 сентября на улице Комарова в Советском районе Воронежа на 46-летнего мужчину как раз напали из-за барсетки. Около двух часов ночи к нему подошел неизвестный, порезал шею ножом и отобрал поклажу. Потерпевший с раной обратился в больницу.

Не повезло и разбойнику. Вряд ли он ожидал, что станет " жертвой развода" со стороны потерпевшего: в барсетке оказалось всего 500 рублей. К тому же его быстро поймали: 52-летнего нападавшего, оказавшегося жителем ближнего зарубежья, вычислили благодаря камерам видеонаблюдения. Он признался, что деньги успел потратить, а телефон потерпевшего сдал в ломбард.

Мужчине грозит за разбой до 10 лет заключения.

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