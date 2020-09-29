Воронежский заповедник показал водопой оленей

Воронежский заповедник поделился видео сентябрьского водопоя благородных оленей. Животные попали в фотоловушку.

- Ежегодно в период гона благородных оленей сотрудники заповедника проводят учет численности ревущих самцов. Во время гона повышается активность самцов, ведь им надо собрать гарем из нескольких самок и охранять его от посягательств соперников. Водопоем и тропами около него пользуются несколько взрослых самцов, которые регулярно регистрируются фотоловушкой, - отмечают ученые заповедника. - Один из них неотступно идет вслед за самкой, ему нельзя терять бдительность. Упустишь из виду самку, а у нее уже новый ухажер. Тогда самцам не избежать сражения...