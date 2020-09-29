Воронежская мэрия пока не планирует переносить школьные каникулы из-за коронавируса

в Воронеже каникулы начнутся по графику, со 2 ноября Фото: из архива «КП»

После сообщения о принятом столичным мэром Сергеем Собяниным решении отправить школьников на досрочные двухнедельные каникулы с 5 октября, воронежские родители заговорили о возможном продлении осеннего отдыха детей и в Воронеже. Ведь заболеваемость ОРВИ в целом и коронавирусом конкретно в регионе постоянно нарастает.

Однако в мэрии Воронежа этого слуха не подтвердили. Городские школы пока работают по ранее объявленному графику, согласно которому каникулы начнутся со 2 по 8 ноября. Если ситуация изменится, то об этом родителям сообщат официально.