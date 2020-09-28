Воронежца, сбившего пожилую женщину на переходе, ограничили в свободе

Фото из архива КП Фото: Михаил ФРОЛОВ

Трагедия произошла в Воронеже два года назад. Осенью 2018 года 53-летний мужчина на улице Героев Стратосферы сбил на переходе 60-летнюю женщину. Ее доставили в больницу. Полицейские тогда же возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Накануне в отношении водителя был вынесен приговор. Об этом сообщили в Левобережном суде сегодня, 28 сентября. Мужчина признал свою вину частично. Он подтвердил, что совершил наезд, но при этом настаивал, что женщина переходила дорогу в неположенном месте – не по самой зебре. Кроме того, он утверждал, что не смог предотвратить наезд из-за того, что видимость была плохая и шел мелкий дождь.

Водитель получил 2 года ограничения свободы и был лишен прав на тот же срок. Как пояснили в суде, теперь мужчина не имеет права менять фактическое место жительства. Да и за пределы Воронежа тоже не может выезжать. Для этого требуется разрешение от УФСИНа.