Около 60 гидроциклов и катеров поучаствовали в параде водной техники в Воронеже

26 сентября воронежские гидроциклисты провели закрытие сезона катания на водной технике - они устроили своеобразный парад. Все проходило под контролем региональной инспекции по маломерным судам. Многие горожане могли заметить, как гладь местного водохранилища разрезают десятки участников.

Оказалось, что в марше водной техники участвовало около 60 гидроциклов и катеров. Особенно впечатляюще выглядит съемка с высоты - кадры необычного парада участники разместили в социальных сетях.

Напомним, официальное открытие сезона навигации произошло 2 июня. На акваториях в границах населенных пунктов, пристаней, баз (сооружений) для стоянок маломерных судов разрешается ездить со скоростью не более 30 км/час, а вблизи пляжей - до 15 км/час.