Спасатели ликвидировали масштабный пожар под Воронежем

Однако в других частях региона борьба продолжается Фото: ГУ МЧС по Воронежской области

28 сентября примерно в 8:30 спасателям удалось ликвидировать пожар в деревне Новоподклетное Рамонского района. Ранее огонь локализовали на площади 25 га. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

Продолжается борьба с огнем в Медовке - но там удалось остановить распространение пожара на площади 50 га.

Куда серьезнее обстановка в Борисоглебске. Там горение продолжается - огонь не локализован. Спасатели работают на территории примерно 130 га. Горит лес. Угрозы населенным пунктам нет.

На помощь Воронежской области уже вышла аэромобильная группировка из липецкого управления и коллеги из Тульской области.